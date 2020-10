Autostrade, l'offerta di Cdp "non idonea". Atlantia vuole una proposta con un prezzo entro 7 giorni (Di martedì 20 ottobre 2020) Lo schema di gioco per sbloccare una partita che da tre mesi va avanti a colpi di lettere e ultimatum era stato definito appena una settimana fa. Ma la sostenibilità di uno schema va calato nelle carte che contano, non può reggersi solamente su un’unità di intenti. E questo passaggio, nella trattativa tra la Cassa depositi e prestiti e Atlantia per la nascita della nuova Autostrade, ha fatto saltare lo schema preventivato. Una lunga riunione del consiglio di amministrazione della società controllata dai Benetton ha esaminato la proposta messa sul tavolo dalla Cassa insieme ai fondi Blackstone e Macquarie per l’acquisto dell′88% di Autostrade. E ha detto no, così non va: “I termini economici e le relative condizioni allo stato” sono “non ancora ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 ottobre 2020) Lo schema di gioco per sbloccare una partita che da tre mesi va avanti a colpi di lettere e ultimatum era stato definito appena una settimana fa. Ma la sostenibilità di uno schema va calato nelle carte che contano, non può reggersi solamente su un’unità di intenti. E questo passaggio, nella trattativa tra la Cassa depositi e prestiti eper la nascita della nuova, ha fatto saltare lo schema preventivato. Una lunga riunione del consiglio di amministrazione della società controllata dai Benetton ha esaminato lamessa sul tavolo dalla Cassa insieme ai fondi Blackstone e Macquarie per l’acquisto dell′88% di. E ha detto no, così non va: “I termini economici e le relative condizioni allo stato” sono “non ancora ...

fattoquotidiano : Atlantia, primo no a Cdp, Blackstone e Macquaire. L’offerta per l’88% di Autostrade è troppo bassa. Ma si continua… - Italia_Notizie : Atlantia, primo no a Cdp, Blackstone e Macquaire. L’offerta per l’88% di Autostrade è troppo bassa. Ma si continua… - erregi69 : Atlantia, primo no a Cdp, Blackstone e Macquaire. L’offerta per l’88% di Autostrade è troppo bassa. Ma si continua… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Atlantia, primo no a Cdp, Blackstone e Macquaire. L’offerta per l’88% di Autostrade è troppo bassa. Ma si continua a t… - Colombaccio : RT @HuffPostItalia: Autostrade, l'offerta di Cdp 'non idonea'. Atlantia vuole una proposta con un prezzo entro 7 giorni -