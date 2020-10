Antitrust, il governo Usa fa causa a Google per concorrenza sleale (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Dipartimento alla Giustizia avvia causa con l’accusa di condotta anti-concorrenziale per il monopolio nei motori di ricerca e nella pubblicità digitale Leggi su ilsole24ore (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Dipartimento alla Giustizia avviacon l’accusa di condotta anti-concorrenziale per il monopolio nei motori di ricerca e nella pubblicità digitale

evantayofficial : RT @sole24ore: Antitrust, il governo Usa fa causa a Google per concorrenza sleale - divorex82 : RT @sole24ore: Antitrust, il governo Usa fa causa a Google per concorrenza sleale - FilippoCarmigna : RT @sole24ore: Antitrust, il governo Usa fa causa a Google per concorrenza sleale - bettadigiulio : RT @sole24ore: Antitrust, il governo Usa fa causa a Google per concorrenza sleale - sole24ore : Antitrust, il governo Usa fa causa a Google per concorrenza sleale -

Ultime Notizie dalla rete : Antitrust governo Antitrust, il governo Usa fa causa a Google per concorrenza sleale Il Sole 24 ORE Gli Stati Uniti lanciano un'azione antitrust contro Google. "Monopolio illegale"

Google possiede o controlla i canali di distribuzione della ricerca che rappresentano circa l'80% delle query di ricerca negli Stati Uniti, hanno spiegato i funzionari. L’azione del Dipartimento di Gi ...

Ora gli Usa fanno causa ai giganti del big-tech: iniziata guerra a Google

Il governo ha affermato che Google utilizza miliardi di dollari ... "La causa odierna è il caso antitrust più importante in una generazione" , ha dichiarato in una nota il senatore Josh Hawley .

Google possiede o controlla i canali di distribuzione della ricerca che rappresentano circa l'80% delle query di ricerca negli Stati Uniti, hanno spiegato i funzionari. L’azione del Dipartimento di Gi ...Il governo ha affermato che Google utilizza miliardi di dollari ... "La causa odierna è il caso antitrust più importante in una generazione" , ha dichiarato in una nota il senatore Josh Hawley .