Mercatini di Natale 2020 quali si faranno: elenco dei cancellati (Di martedì 20 ottobre 2020) Mercatini di Natale 2020 a rischio per l’emergenza coronavirus: già annullati quelli di Trento. A rischio quelli dell’Alto Adige Le luci colorate, gli addobbi, le canzoni natalizie, le casette di legno piene di leccornie e di cose da spulciare e cercare per fare il regalo perfetto. E poi il profumo di vin brulè che scalda … Leggi su viagginews (Di martedì 20 ottobre 2020)dia rischio per l’emergenza coronavirus: già annullati quelli di Trento. A rischio quelli dell’Alto Adige Le luci colorate, gli addobbi, le canzoni natalizie, le casette di legno piene di leccornie e di cose da spulciare e cercare per fare il regalo perfetto. E poi il profumo di vin brulè che scalda …

LabStayintouch : RT @Royal__Chicken: @Acidelius @chiossimanuela2 Chiudere i mercatini in AltoAdige, vuol dire piantare un coltello nel fianco dell'economia… - alebarbiero : Oh là, anche perché di “tradizionale” non hanno più niente ormai... - francy04598976 : Trento rinuncia ai mercatini di Natale, scrive L' Adige. - Ultron65 : RT @Royal__Chicken: @Acidelius @chiossimanuela2 Chiudere i mercatini in AltoAdige, vuol dire piantare un coltello nel fianco dell'economia… -