Juventus-Napoli 3-0, Grassani: “sentenza erronea e ribaltabile” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Confermo che questa è la prima volta che ci confrontiamo coi media. Definirei la sentenza erronea, infondata e meritevole di riforma in secondo grado. Occorre fare chiarezza sui tempi. Il Napoli venerdì sera ha presentato la dichiarazione di reclamo, con richiesta di avere accesso agli atti ufficiali che si compongono per una buona parte con la documentazione da noi prodotta a corredo del reclamo in primo grado, ma soprattutto con un voluminoso dossier fatto dalla Procura Federale su cui il giudice sportivo ha fondato parte della decisione”. Sono le dichiarazioni dell’avvocato Mattia Grassani, legale del club azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul match contro la Juventus che non si è disputato. “Questo dovrebbe avvenire nella giornata di ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Confermo che questa è la prima volta che ci confrontiamo coi media. Definirei la sentenza, infondata e meritevole di riforma in secondo grado. Occorre fare chiarezza sui tempi. Ilvenerdì sera ha presentato la dichiarazione di reclamo, con richiesta di avere accesso agli atti ufficiali che si compongono per una buona parte con la documentazione da noi prodotta a corredo del reclamo in primo grado, ma soprattutto con un voluminoso dossier fatto dalla Procura Federale su cui il giudice sportivo ha fondato parte della decisione”. Sono le dichiarazioni dell’avvocato Mattia, legale del club azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kisssul match contro lache non si è disputato. “Questo dovrebbe avvenire nella giornata di ...

ADeLaurentiis : Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juventus a Torino #ADL - chetempochefa : 'Juventus-Napoli? Una sentenza limpida come una scodella di bagna cauda'. @vincenzodeluca a #CTCF da @fabfazio - ZZiliani : È confermato: il Napoli non ha voluto giocare contro la Juventus perchè è fuori forma. #NapoliAtalanta - CalcioWeb : #JuventusNapoli 3-0, Grassani: 'sentenza erronea e ribaltabile' - - mimanda_picone : RT @RaiSport: Mattia #Grassani, legale del #Napoli, conferma la volontà della società di contestare lo 0-3 a tavolino e il punto di penaliz… -