Il Collegio | Rahul e Usha e la loro bellissima storia d’adozione che commuove tutti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Tutto è pronto per la nuova edizione de Ilche quest’anni ci porta nel 1992. L’amatissimo programma tornerà in onda su Rai 2 il prossimo 27 ottobre. In questi giorni sono già stati svelati alcuni dettagli su Il, nuovi alunni inclusi. Tra i nuovi allievi della trasmissione ci saranno anchesono due fratelli che hanno unamolto commovente alle spalle. Lui ha 15 anni mentre lei ne ha 17. Nel 2011 sono stati adottati insieme da una famiglia di Piombino. Iveri genitori avevano abbandonatohanno raccontato tutto nella clip di presentazione per Il1992. Ladei fratelli ...