Genoa, l’ombra del Coronavirus sulla sfida contro l’Hellas Verona (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo aver rinviato la sfida casalinga col Torino, il Genoa si appresta a sfidare la compagine scaligera con ancora qualche defezione. Il numeri degli indisponibili si è notevolmente ridimensionato, ma ci sono giocatori di spicco ancora da valutare. La sfida non è a rischio, ma un numero di sei indisponibili può mettere in difficoltà anche un allenatore esperto come Rolando Maran. Intanto, ancora non è apparsa la lista dei convocati stilata, come al solito, prima del fischio iniziale della partita. L’ombra del Coronavirus è tangibile su Hellas Verona-Genoa. Un problema che, in futuro, potrebbe riguardare altre partire di Serie A. Rolando Marna del Genoa (Getty Images)Bollettino dei positivi Covid Tra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo aver rinviato lacasalinga col Torino, ilsi appresta are la compagine scaligera con ancora qualche defezione. Il numeri degli indisponibili si è notevolmente ridimensionato, ma ci sono giocatori di spicco ancora da valutare. Lanon è a rischio, ma un numero di sei indisponibili può mettere in difficoltà anche un allenatore esperto come Rolando Maran. Intanto, ancora non è apparsa la lista dei convocati stilata, come al solito, prima del fischio iniziale della partita. L’ombra delè tangibile su Hellas. Un problema che, in futuro, potrebbe riguardare altre partire di Serie A. Rolando Marna del(Getty Images)Bollettino dei positivi Covid Tra ...

