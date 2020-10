Conte: “Manovra da 39 miliardi. Il Mes non è panacea” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Manovra, la conferenza stampa del premier Conte e del ministro Gualtieri. ROMA – Manovra, la conferenza stampa del premier Conte e del ministro Gualtieri. Il presidente del Consiglio e il ministro Gualtieri hanno presentato nei dettagli la legge di bilancio. Manovra, la conferenza stampa di Giuseppe Conte In conferenza stampa il premier Conte ha presentato la legge di bilancio: “La manovra economica ha due obiettivi: il sostegno e il rilancio dell’economia italiana. Nel breve periodo ci permette di tutelare la salute e anche la stabilità economica e mantiene una forma di forte espansione. Non prevediamo l’aumento di tasse …“. “Con il decreto fiscale – ha aggiunto il presidente del Consiglio – abbiamo disposto la sospensione dei pagamenti delle ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Manovra, la conferenza stampa del premiere del ministro Gualtieri. ROMA – Manovra, la conferenza stampa del premiere del ministro Gualtieri. Il presidente del Consiglio e il ministro Gualtieri hanno presentato nei dettagli la legge di bilancio. Manovra, la conferenza stampa di GiuseppeIn conferenza stampa il premierha presentato la legge di bilancio: “La manovra economica ha due obiettivi: il sostegno e il rilancio dell’economia italiana. Nel breve periodo ci permette di tutelare la salute e anche la stabilità economica e mantiene una forma di forte espansione. Non prevediamo l’aumento di tasse …“. “Con il decreto fiscale – ha aggiunto il presidente del Consiglio – abbiamo disposto la sospensione dei pagamenti delle ...

