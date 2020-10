Come sono andati gli incassi di Lockdown all’italiana (Di lunedì 19 ottobre 2020) Vi ricordate le polemiche suscitate da Lockdown all’italiana, il nuovo film di Enrico Vanzina? La pellicola è arrivata nelle sale il 15 ottobre e in tre giorni è stato visto da appena 33mila persone, secondo la classifica del box office di Cinetel: Il film ha influito in qualche modo sulla presenza degli italiani al cinema? Non sembra visto che il weekend segna una statistica negativa rispetto a quello precedente, con il 25% di incassi in meno: 1.753.384 euro contro 2.336.834 euro della scorsa settimana. Qualche tempo fa Enrico Vanzina in un’intervista sul Corriere della Sera, difendeva il suo film: secondo il regista “grandi firme” Come Gramellini o Mattia Feltri avevano spiegato di cosa si trattava e si stava dando troppo spazio a quelli che lo hanno criticato che sono ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Vi ricordate le polemiche suscitate daall’italiana, il nuovo film di Enrico Vanzina? La pellicola è arrivata nelle sale il 15 ottobre e in tre giorni è stato visto da appena 33mila persone, secondo la classifica del box office di Cinetel: Il film ha influito in qualche modo sulla presenza degli italiani al cinema? Non sembra visto che il weekend segna una statistica negativa rispetto a quello precedente, con il 25% diin meno: 1.753.384 euro contro 2.336.834 euro della scorsa settimana. Qualche tempo fa Enrico Vanzina in un’intervista sul Corriere della Sera, difendeva il suo film: secondo il regista “grandi firme”Gramellini o Mattia Feltri avevano spiegato di cosa si trattava e si stava dando troppo spazio a quelli che lo hanno criticato che...

