Chelsea, Azpilicueta lancia l’allarme: «La fase difensiva è un problema» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Cesar Azpilicueta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Siviglia Cesar Azpilicueta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Siviglia. Le parole del difensore spagnolo. «Da quando sono arrivato al Chelsea, otto anni fa, ho sempre avuto la convinzione e la fiducia circa la possibilità di vincere ogni competizione a cui abbiamo preso parte. Lo scorso anno in Champions abbiamo ottenuto buoni risultati ma a partire dall’impegno di domani avremo la possibilità di dimostrare che siamo migliorati rispetto allo scorso anno. È chiaro che se vogliamo migliorare e avere l’occasione di lottare per il vertice dobbiamo farlo in ogni fase, iniziando da quella difensiva. Oggi abbiamo un ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Cesarha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Siviglia Cesarha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Siviglia. Le parole del difensore spagnolo. «Da quando sono arrivato al, otto anni fa, ho sempre avuto la convinzione e la fiducia circa la possibilità di vincere ogni competizione a cui abbiamo preso parte. Lo scorso anno in Champions abbiamo ottenuto buoni risultati ma a partire dall’impegno di domani avremo la possibilità di dimostrare che siamo migliorati rispetto allo scorso anno. È chiaro che se vogliamo migliorare e avere l’occasione di lottare per il vertice dobbiamo farlo in ogni, iniziando da quella. Oggi abbiamo un ...

Luca110979 : @RobertoRenga Il problema grosso è trovare gli interpreti giusti, per esempio Conte al Chelsea aveva trovato la gen… - abdo_massa : RT @marifcinter: Conte: 'Differenze tra Skriniar-Bastoni e D'Ambrosio-Kolarov? Concettualmente non cambia tanto perché noi chiediamo al dif… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Conte: 'Differenze tra Skriniar-Bastoni e D'Ambrosio-Kolarov? Concettualmente non cambia tanto perché noi chiediamo al dif… - mr_kubra : RT @marifcinter: Conte: 'Differenze tra Skriniar-Bastoni e D'Ambrosio-Kolarov? Concettualmente non cambia tanto perché noi chiediamo al dif… - Damiano__89 : RT @marifcinter: Conte: 'Differenze tra Skriniar-Bastoni e D'Ambrosio-Kolarov? Concettualmente non cambia tanto perché noi chiediamo al dif… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Azpilicueta Derby del rigore in casa Chelsea, voleva tirare Abraham ma il capitano decide: ancora Jorginho! Ed è 4-0… DerbyDerbyDerby Liverpool, Van Dijk salterà tutta la stagione: per Klopp la difesa diventa un rebus

Il ginocchio dell'olandese è saltato. Per il tecnico tedesco, a meno di non andare a cercare il francese del Lipsia Upamecano, un tasssello ...

Chelsea – Siviglia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Chelsea - Siviglia del 20 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il Gruppo E di Champions League ...

Il ginocchio dell'olandese è saltato. Per il tecnico tedesco, a meno di non andare a cercare il francese del Lipsia Upamecano, un tasssello ...La partita Chelsea - Siviglia del 20 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il Gruppo E di Champions League ...