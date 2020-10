Torino | denuncia il vicino e gli manda i carabinieri | “Ha ospitato più di sei persone”

Leggi su tpi

(Di domenica 18 ottobre 2020)ildi casa aiper aver violato il Dpcm Con l’ultimo Dpcm che vieta gli assembramenti in casa sono arrivate anche le prime denunce dei vicini “delatori”. Come riporta Fanpage, alle porte diun uomo ha segnalato la presenza di troppe persone nell’abitazione del suo dirimpettaio. “Venite, il mioha più di 6 persone in casa”, ha detto ilai. Ma una volta sul posto, le forze dell’ordine si sono accorte che si trattava di un falso allarme, perché in casa c’erano solo sei persone e per giunta munite di mascherina. Il decreto della presidenza del Consiglio firmato lunedì 12 ottobre vieta le feste private e raccodi invitare un ...