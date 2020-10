“Il grido dei bambini di Salerno Fateci tornare in classe”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 18 ottobre 2020) di Monica De Santis Mamme e papà, ma anche, studenti liceali e universitari, rappresentanti sindacali e di associazioni. Ieri mattina in piazza Amendola erano in tanti a protestare contro l’ordinanza di De Luca che impone la chiusura delle scuole ad eccezione dei nidi e delle scuole materne. Una protesta pacifica, colorata dai tanti cartelli tenuti in mano dai, che hanno vissuto questa giornata come i veri protagonisti. Nessuna minaccia, nessun ultimatum, solo richieste di fara scuola i loro figli. E’ stato questo il messaggio che le mamme e i papà hanno voluto lanciare. Un diritto allo studio ma anche alla socializzazione, che non può essere loro negato… “La scuola è vita, è prorità in questo momento è l’unica certezza per i nostri ...