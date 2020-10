Giro d’Italia 2020, Hart e Kelderman sugli scudi a Piancavallo. Nibali e Pozzovivo respinti (Di domenica 18 ottobre 2020) Giovani al potere a Piancavallo, sede di arrivo della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2020. Si inizia a salire sul serio con la frazione conclusiva della seconda settimana e i più giovani fanno dannare i veterani: Tao Geoghegan Hart vince la tappa, un super Jai Hindley scorta alla grande Wilco Kelderman che ormai è a pochi secondi dalla maglia rosa di un sempre tonico Joao Almeida. Hart e Hindley rientrano prepotentemente anche in classifica, per un Giro sempre più incerto e livellato. Alle loro spalle prima Majka a Konrad, poi il trio Bilbao-Fuglsang-Nibali: lo Squalo cede ancora dopo la crono di sabato e adesso è chiamato ad una vera impresa per cercare la vittoria finale. Le salite (meteo permettendo) per ... Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) Giovani al potere a, sede di arrivo della quindicesima tappa deld’Italia. Si inizia a salire sul serio con la frazione conclusiva della seconda settimana e i più giovani fanno dannare i veterani: Tao Geogheganvince la tappa, un super Jai Hindley scorta alla grande Wilcoche ormai è a pochi secondi dalla maglia rosa di un sempre tonico Joao Almeida.e Hindley rientrano prepotentemente anche in classifica, per unsempre più incerto e livellato. Alle loro spalle prima Majka a Konrad, poi il trio Bilbao-Fuglsang-: lo Squalo cede ancora dopo la crono di sabato e adesso è chiamato ad una vera impresa per cercare la vittoria finale. Le salite (meteo permettendo) per ...

