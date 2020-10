Coronavirus, “situazione critica in Lombardia e in particolare a Milano”. Oltre mille i ricoveri (Di domenica 18 ottobre 2020) In Lombardia aumentano i contagi, così come i ricoveri. E per Walter Bergamaschi, direttore generale dell’Ats di Milano, “la situazione è critica” in tutta la regione, ma in particolare” nel capoluogo “e nella Città metropolitana. Occorre l’aiuto di tutti i cittadini per fermare la corsa del virus“. Guardando ai dati di oggi, a fronte di 2975 nuovi casi con 30.981 tamponi, salgono i ricoveri in terapia intensiva (+14, 110 in totale) e con altri 122 posti letto occupati i ricoveri nei reparti non di terapia intensiva superano quota mille e salgono a 1.065. I decessi sono 21 (ieri 13) per un totale di 17.078 persone morte in regione dall’inizio della pandemia. Quanto invece alle città, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Inaumentano i contagi, così come i. E per Walter Bergamaschi, direttore generale dell’Ats di Milano, “la situazione è” in tutta la regione, ma in” nel capoluogo “e nella Città metropolitana. Occorre l’aiuto di tutti i cittadini per fermare la corsa del virus“. Guardando ai dati di oggi, a fronte di 2975 nuovi casi con 30.981 tamponi, salgono iin terapia intensiva (+14, 110 in totale) e con altri 122 posti letto occupati inei reparti non di terapia intensiva superano quotae salgono a 1.065. I decessi sono 21 (ieri 13) per un totale di 17.078 persone morte in regione dall’inizio della pandemia. Quanto invece alle città, ...

fattoquotidiano : COVID: LA SITUAZIONE IN ITALIA 'C'è accelerazione ma non crescita esponenziale', leggete cosa dice il presidente de… - SkyTG24 : Coronavirus, direttore Ats #Milano: “Situazione Lombardia è critica” - chetempochefa : “La situazione non è risolta: finché il coronavirus continuerà a circolare nel mondo nessuno potrà dire di essere a… - adrianopulit : RT @Adnkronos: #Covid19, #Locatelli: 'Non è situazione di panico o allarme' - dritanhocja : RT @chetempochefa: “La situazione non è risolta: finché il coronavirus continuerà a circolare nel mondo nessuno potrà dire di essere al sic… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “situazione Coronavirus, la presidente della regione Madrid: «Lockdown per zone o è la rovina» Corriere della Sera