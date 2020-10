Meteo: in Lombardia sole e tempo stabile fino a martedì (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ott. (Adnkronos) - Fine settimana e lunedì con tempo stabile e cielo per lo più poco nuvoloso in Lombardia, tranne per qualche addensamento sui rilievi. Secondo le previsioni Meteo dell'Arpa, ci sarà qualche foschia o nebbia a banchi nelle ore più fredde sulla bassa pianura, ma le temperature saranno sostanzialmente stazionarie. Dalla sera di lunedì, un nuovo flusso di aria più umida e da martedì cambia il tempo, con l'arrivo di qualche pioggia, destinata a durare qualche giorno. In pianura nei prossimi giorni le minime sono stazionarie o in leggero aumento, tra 6 e 10 gradi, le massime tra 16 e 18 gradi. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Milano, 17 ott. (Adnkronos) - Fine settimana e lunedì cone cielo per lo più poco nuvoloso in, tranne per qualche addensamento sui rilievi. Secondo le previsionidell'Arpa, ci sarà qualche foschia o nebbia a banchi nelle ore più fredde sulla bassa pianura, ma le temperature saranno sostanzialmente stazionarie. Dalla sera di lunedì, un nuovo flusso di aria più umida e da martedì cambia il, con l'arrivo di qualche pioggia, destinata a durare qualche giorno. In pianura nei prossimi giorni le minime sono stazionarie o in leggero aumento, tra 6 e 10 gradi, le massime tra 16 e 18 gradi.

