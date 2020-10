Formazioni ufficiali Crotone-Juventus | Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 17 ottobre 2020) Ledi, match valevole per la quarta giornata del campionato di. I bianconeri di Pirlo dovranno fare a meno di Ronaldo, ma i favori del pronostico sono ugualmente dalla loro parte contro unche ha incassato finora tre sconfitte. Fischio d’inizio fissato per le ore 20:45: ecco le scelte dei due allenatori. Ledi: in attesa: in attesa