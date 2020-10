“Tra quindici giorni come Francia e Spagna | vedremo i morti” | parola di Galli

Leggi su chenews

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Il virologo, ormi celebre per i suoi interventi in tv, racconta la situazione del suo ospedale e prevede uno scenario catastrofico per le prossime settimane. Massimo(Facebook)In una recente intervista il virologo dell‘Ospedale Sacco di Milano, discute dell’attuale situazione nel nostro paese, considerando la forte presenza del virus in quasi tutte le regioni di Italia. Il quadro che emerge della sue riflessioni è per la verità molto tragico, niente a che vedere con le sue uscite ad effetto di qualche mese fa. Stavolta si parla di statistiche, non di altro. E’ inutile ad esempio, secondo, leggere i dati giorno per giorno, si deve iniziare a guardare alle previsioni. Il quadro generale che emerge da questa sua previsione, numeri alla mano, dice che tra...