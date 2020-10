Juve, Agnelli: “Sarri? Ottimo ricordo della persona, ma non ha creato alchimia”. E su Pirlo: “Non vincere la Champions non significa fallire” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Sarri? Ho un Ottimo ricordo della persona e mi ha lasciato una grande impressione. Sono felice che abbia vinto lo scudetto con noi. All’interno di uno spogliatoio si deve creare un’alchimia per superare ostacoli, ma questa cosa con Sarri non si è creata con tutto l’ambiente in generale”, così Andrea Angelli, dopo l’Assemblea degli Azionisti. Alla domanda se il nuovo allenatore Pirlo verrà giudicato dalla Champions risponde: “Per i media è così da cinquanta anni con la Juventus. Il nostro principale obiettivo è vincere il campionato, poi la Coppa Italia e la Supercoppa italiana e cercare di vincere anche in Europa. Non riuscirci non vuole dire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Sarri? Ho une mi ha lasciato una grande impressione. Sono felice che abbia vinto lo scudetto con noi. All’interno di uno spogliatoio si deve creare un’alchimia per superare ostacoli, ma questa cosa con Sarri non si è creata con tutto l’ambiente in generale”, così Andrea Angelli, dopo l’Assemblea degli Azionisti. Alla domanda se il nuovo allenatoreverrà giudicato dallarisponde: “Per i media è così da cinquanta anni con lantus. Il nostro principale obiettivo èil campionato, poi la Coppa Italia e la Supercoppa italiana e cercare dianche in Europa. Non riuscirci non vuole dire ...

