Final Fantasy VII e VIII Remastered in un unico pack in arrivo su Nintendo Switch

Square Enix ha annunciato oggi che Final Fantasy VII Remastered e Final Fantasy VIII Remastered saranno disponibili in una versione commerciale twin pack per Nintendo Switch questo dicembre. Ovviamente, questa versione possiede tutti i miglioramenti che già avevano i giochi nella versione digitale del Nintendo eShop. Final Fantasy Twin pack sarà disponibile dal 4 dicembre 2020 e può già essere preordinato presso rivenditori selezionati e nello Square Enix Store. Ma non è finita qui perché lo stesso giorno verrà pubblicata la versione fisica di Final Fantasy

