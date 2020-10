Clima, UE: “Aumentare le ambizioni per potere raggiungere la neutralità climatica (Di venerdì 16 ottobre 2020) Per conseguire l’obiettivo della neutralità Climatica dell’Unione Europea per il 2050, in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi, l’UE deve aumentare le proprie ambizioni per il prossimo decennio nonché aggiornare il quadro per le politiche dell’energia e del Clima: è quanto si legge nelle conclusioni della giornata di ieri del Consiglio europeo. Di seguito il comunicato integrale: “1. Il Consiglio europeo ha valutato l’attuale situazione epidemiologica, una situazione senza precedenti che suscita gravissime preoccupazioni. 2. Si è compiaciuto dei progressi finora compiuti in materia di coordinamento generale a livello di UE nella lotta contro la COVID-19, compresa la raccomandazione per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) Per conseguire l’obiettivo della neutralitàtica dell’Unione Europea per il 2050, in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi, l’UE deve aumentare le proprieper il prossimo decennio nonché aggiornare il quadro per le politiche dell’energia e del: è quanto si legge nelle conclusioni della giornata di ieri del Consiglio europeo. Di seguito il comunicato integrale: “1. Il Consiglio europeo ha valutato l’attuale situazione epidemiologica, una situazione senza precedenti che suscita gravissime preoccupazioni. 2. Si è compiaciuto dei progressi finora compiuti in materia di coordinamento generale a livello di UE nella lotta contro la COVID-19, compresa la raccomandazione per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di ...

