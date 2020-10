Agente Polfer e assessore, arrestato perché punto riferimento ‘ndrangheta (Di venerdì 16 ottobre 2020) Agente Polfer e assessore, arrestato perché punto riferimento ‘ndrangheta. Per gli investigatori era politico di riferimento di una cosca Gli investigatori lo hanno definito “politico di riferimento della cosca Serraino“. È questa l’accusa che grava su Sebastiano Seby Vecchio, 47enne Agente della Polfer a Venezia. L’uomo, secondo i pm, nel corso del suo mandato da … L'articolo Agente Polfer e assessore, arrestato perché punto riferimento ‘ndrangheta proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020)perché‘ndrangheta. Per gli investigatori era politico didi una cosca Gli investigatori lo hanno definito “politico didella cosca Serraino“. È questa l’accusa che grava su Sebastiano Seby Vecchio, 47ennedellaa Venezia. L’uomo, secondo i pm, nel corso del suo mandato da … L'articoloperché‘ndrangheta proviene da www.meteoweek.com.

nuova_venezia : Sebastiano Vecchio, politico calabrese già assessore con Scopelliti, era in servizio nello scalo di Mestre. Nelle c… - LordKobe : RT @Gazzettino: Agente della Polfer a Venezia e assessore in Calabria, arrestato per 'ndrangheta - aylaf__ : RT @Gazzettino: Agente della Polfer a Venezia e assessore in Calabria, arrestato per 'ndrangheta - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Agente della Polfer a Venezia e assessore in Calabria, arrestato per 'ndrangheta - Gazzettino : Agente della Polfer a Venezia e assessore in Calabria, arrestato per 'ndrangheta -