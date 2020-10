Alessandro Di Battista detta legge al Movimento e si prepara a prenderne il controllo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Alessandro Di Battista detta l’agenda del Movimento 5 stelle. Collocazione autonoma del partito; nessuna deroga ai due mandati per parlamentari, eurodeputati e consiglieri regionali; storiche vecchie battaglie dei pentastellati. Sono alcuni dei punti presentati dall’ex parlamentare giallo in vista degli Stati Generali dei Cinque Stelle. A complicare gli animi all’interno del Movimento 5 stelle ci … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 15 ottobre 2020)Dil’agenda del5 stelle. Collocazione autonoma del partito; nessuna deroga ai due mandati per parlamentari, eurodeputati e consiglieri regionali; storiche vecchie battaglie dei pentastellati. Sono alcuni dei punti presentati dall’ex parlamentare giallo in vista degli Stati Generali dei Cinque Stelle. A complicare gli animi all’interno del5 stelle ci … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

