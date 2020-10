Aggredisce il gatto e lo pubblica su TikTok | il video shock che ha sconvolto tutti

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Uncruento, una violenza gratuita verso un felino che diventa protagonista di unterrificante su. Casoria, Napoli. Un’azione gravissima compiuta da un gruppo di adolescenti. I ragazzi, presi dalla moda dei– l’applicazione in voga tra i giovanissimi – e desiderosi di qualche attimo di notorietà hanno compiuto un atto estremo: … L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Aggredisce gatto

Yeslife

Ieri sera l’ennesimo gatto è stato investito da un’automobile all’altezza del cimitero di Monreale, la scorsa settimana altri sono stati aggrediti dai randagi. “Chiediamo un appezzamento di terreno, n ..."Siamo riusciti giusto in tempo ad evitare il peggio, dopo averla ferita - racconta Congiu - L'abbiamo quindi sistemata in una scatola di cartone e fatto molti forellini per farla respirare. L'abbiamo ...