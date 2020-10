Juve-Napoli 3-0 a tavolino e 1 punto di penalizzazione ad azzurri

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)3-0 a. È questa la sentenza del giudice sportivo sulla partita del 4 ottobre, mai giocata per il mancato arrivo a Torino della squadra partenopea. Il giudice Gerardo Mastrandrea ha anche inflitto undiin classifica alla squadra partenopea per la violazione del protocollo della Figc. Inoltre il giudice dichiara inammissibile, e comunque respinge nel merito, il reclamo avverso la regolarità della gara proposta dal, rimettendo gli atti alla Procura Federale per le valutazioni e le determinazione di competenza.Insomma, per il giudice sportivo, ilpoteva partire per Torino e per questo motivo ha subito la sconfitta aper 3-0 e ladi -1 in ...