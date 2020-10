Il maxi focolaio in una Rsa: 71 contagiati, scuole chiuse (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Le Rsa e la seconda ondata: come stanno davvero le cose 12 ottobre 2020 scuole e uffici comunali chiusi in via precauzionale ad Alberobello , la cittadina famosa per i trulli in provincia di Bari , ... Leggi su today (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Le Rsa e la seconda ondata: come stanno davvero le cose 12 ottobre 2020e uffici comunali chiusi in via precauzionale ad Alberobello , la cittadina famosa per i trulli in provincia di Bari , ...

SkyTG24 : Coronavirus Puglia, maxi focolaio in Rsa ad Alberobello. Sindaco chiude le scuole - repubblica : Coronavirus, maxi focolaio in una Rsa di Alberobello: 71 contagiati. Il sindaco chiude scuole e uffici - Today_it : Il maxi focolaio in una Rsa: 71 contagiati, scuole chiuse - SandraBattisti : RT @SkyTG24: Coronavirus Puglia, maxi focolaio in Rsa ad Alberobello. Sindaco chiude le scuole - StefaniaFalone : RT @SkyTG24: Coronavirus Puglia, maxi focolaio in Rsa ad Alberobello. Sindaco chiude le scuole -