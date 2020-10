‘Gf Vip 5’, Franceska Pepe confessa cosa pensa davvero di Tommaso Zorzi. E Alfonso Signorini svela: “Il fidanzato l’ha lasciata perché spendeva troppo!” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) All’interno della Casa del Grande Fratello Vip Franceska Pepe è riuscita a rompere decisamente gli equilibri. Ha litigato con quasi tutti i concorrenti, alcuni hanno provato a capirla, altri l’hanno invece definita “maleducata e maligna”. Nel bene o nel male è riuscita a far parlare di sé sempre, anche una volta eliminata quando, ospite in studio, ha raccontato di aver avuto un litigio con un’autrice del Grande Fratello Vip 5. Oggi Franceska sembra essere una ragazza molto impegnata tanto che alle pagine del settimanale Chi ha fatto sapere: Da quando sono uscita dalla Casa non ho tempo nemmeno di nutrirmi, di andare in bagno, ogni telefonata che faccio ne esclude altre. Con Tommaso Zorzi nella Casa ci sono stati alti e bassi: Appena sono entrata mi ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) All’interno della Casa del Grande Fratello Vipè riuscita a rompere decisamente gli equilibri. Ha litigato con quasi tutti i concorrenti, alcuni hanno provato a capirla, altri l’hanno invece definita “maleducata e maligna”. Nel bene o nel male è riuscita a far parlare di sé sempre, anche una volta eliminata quando, ospite in studio, ha raccontato di aver avuto un litigio con un’autrice del Grande Fratello Vip 5. Oggisembra essere una ragazza molto impegnata tanto che alle pagine del settimanale Chi ha fatto sapere: Da quando sono uscita dalla Casa non ho tempo nemmeno di nutrirmi, di andare in bagno, ogni telefonata che faccio ne esclude altre. Connella Casa ci sono stati alti e bassi: Appena sono entrata mi ...

