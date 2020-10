Foggia: i funerali di Francesco Traiano Oggi anche il lutto cittadino (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Di Michele Vigilante Si sono svolti questa mattina i funerali di Francesco Traiano, l’imprenditore che nel tentativo di difendere la propria attività è stato ferito gravemente. Sono trascorsi 23 giorni da quella mattina del 17 settembre, quando alcune persone hanno fatto irruzione nel Bar-Tabacchi di via Guido D’Orso “Gocce di caffè”, da poco rilevato dallo stesso Traiano. Quest’ultimo, dopo aver compreso le cattive intenzioni dei rapinatori, non ha esitato a difendere il registratore di cassa innescando una colluttazione finita con il suo ferimento ad un occhio con un’arma da taglio e diverse altre ferite su tutto il corpo. Soccorso immediatamente è stato portato in stato comatoso agli ospedali Riuniti di FOggia. A nulla ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Di Michele Vigilante Si sono svolti questa mattina idi, l’imprenditore che nel tentativo di difendere la propria attività è stato ferito gravemente. Sono trascorsi 23 giorni da quella mattina del 17 settembre, quando alcune persone hanno fatto irruzione nel Bar-Tabacchi di via Guido D’Orso “Gocce di caffè”, da poco rilevato dallo stesso. Quest’ultimo, dopo aver compreso le cattive intenzioni dei rapinatori, non ha esitato a difendere il registratore di cassa innescando una colluttazione finita con il suo ferimento ad un occhio con un’arma da taglio e diverse altre ferite su tutto il corpo. Soccorso immediatamente è stato portato in stato comatoso agli ospedali Riuniti di. A nulla ...

TgrRaiPuglia : A #Foggia i funerali di #Traiano. Il vescovo: 'Costituitevi e chi sa parli' #ioseguoTgr - Ilikepuglia : Foggia, funerali del titolare di un bar ucciso durante una rapina: cittadini chiedono giustizia… - paolinab : @Zbarskij Secondo me gli appelli non servono granché, un po' di presenza di FFOO di più - immediatonet : “#Foggia si sta abituando alla corruzione”, l’omelia del vescovo ai funerali di Francesco. Poi l’appello: “Costitui… - AnsaPuglia : Titolare bar ucciso in rapina: a funerali grida per legalità. Sindaco Foggia, 'ci costituiremo parte civile' #ANSA -