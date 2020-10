Dalla Spagna: in stand-by il rinnovo di Ramos con il Real Madrid (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sarà un anno complicato per il Real Madrid, non solo per via degli imprevisti che la pandemia da coronavirus ha portato, ma per tutto il lavoro arretrato che i blancos cercheranno di chiudere. Tra questo – come raccolto dal Mundo Deportivo – c’è il rinnovo di Sergio Ramos. Il capitano terminerà il suo contratto il prossimo giugno e i pochi movimenti negli uffici del Real iniziano a gettare dubbi sulla situazione e, con loro, a creare nervosismo. Secondo il quotidiano spagnolo, la volontà c’è da entrambe le parti mentre invece mancano le condizioni per proseguire insieme. Due sono gli intoppi, il primo la durata del contratto: Ramos chiede un biennale mentre il Real Madrid è pronto a ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sarà un anno complicato per il, non solo per via degli imprevisti che la pandemia da coronavirus ha portato, ma per tutto il lavoro arretrato che i blancos cercheranno di chiudere. Tra questo – come raccolto dal Mundo Deportivo – c’è ildi Sergio. Il capitano terminerà il suo contratto il prossimo giugno e i pochi movimenti negli uffici deliniziano a gettare dubbi sulla situazione e, con loro, a creare nervosismo. Secondo il quotidiano spagnolo, la volontà c’è da entrambe le parti mentre invece mancano le condizioni per proseguire insieme. Due sono gli intoppi, il primo la durata del contratto:chiede un biennale mentre ilè pronto a ...

