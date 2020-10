Conte si esprime sul Consiglio Ue | ma evita il tema delle misure anti-Covid

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il presidente delGiuseppeha parlato alla Camera dei Deputati in vista deleuropeo del 15 e 16 ottobre. Attenersi all’Ordine del Giorno. Con questa intenzione il presidente delGiuseppesi è presentato alla Camera dei Deputati stamattina, mercoledì 14 ottobre, per fare le sue comunicazioni. All’inizio del suo discorso … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

gabrieleforcel1 : @Tania80 @borghi_claudio @MolinariRik @IoFausto Repubblica, dichiarazione Conte: 'Non mandremo la polizia a casa ma… - gianner : L’ #OMS si esprime chiaramente CONTRO i #lockdown. Un nuovo lockdown non dipenderà dai comportamenti dei cittadini,… - armidago68 : #primagliesseriumani #nuovidecretisicurezza @aboubakar_soum esprime al presidente Conte le sue perplessità sui decr… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte esprime

Quotidiano Piemontese

"Dobbiamo evitare di far ripiombare il nostro Paese in un lockdown generalizzato", è con queste parole che Giuseppe Conte fa il punto stampa sulle misure di contrasto e contenimento contenute nel Dpcm ...Dopo l’estate l’allenatore ha modificato approccio: stop alle polemiche (anche sul mercato) e un calcio ancor più offensivo. Stress e relax: prove di equilibrio per vincere ...