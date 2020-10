Attento a cosa installi sul tuo cellulare (Di mercoledì 14 ottobre 2020) C'è un App per tutto, sembra quasi un detto o una frase fatta, ma è la realtà di oggi oramai.Gli store – che si tratti di Google Play o dell'App store di Apple – hanno una risposta per ogni nostra curiosità. Basta toccare con l'indice e scaricare.Ma in mezzo a tutta questa "scelta" cominciano ad annidarsi anche i Criminal Hacker.Dalle App truffa create per raccogliere le nostre informazioni - come email e numeri della carta di credito - a quelle che imitano in tutto quelle legittime e vengono usate per installare malware sui nostri telefoni; non mancano certo i rischi per gli utenti in cerca di qualcosa… Anche se Google e Apple hanno preso step importanti per "pulire" i propri store, i Criminal hacker riescono comunque a "passare" con una certa regolarità e a rimanere "disponibili al download" con le loro app per ... Leggi su panorama (Di mercoledì 14 ottobre 2020) C'è un App per tutto, sembra quasi un detto o una frase fatta, ma è la realtà di oggi oramai.Gli store – che si tratti di Google Play o dell'App store di Apple – hanno una risposta per ogni nostra curiosità. Basta toccare con l'indice e scaricare.Ma in mezzo a tutta questa "scelta" cominciano ad annidarsi anche i Criminal Hacker.Dalle App truffa create per raccogliere le nostre informazioni - come email e numeri della carta di credito - a quelle che imitano in tutto quelle legittime e vengono usate per installare malware sui nostri telefoni; non mancano certo i rischi per gli utenti in cerca di qual… Anche se Google e Apple hanno preso step importanti per "pulire" i propri store, i Criminal hacker riescono comunque a "passare" con una certa regolarità e a rimanere "disponibili al download" con le loro app per ...

