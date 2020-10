Alfredo Liotta poteva essere salvato: condannati cinque medici per omicidio colposo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si è chiuso a Siracusa con cinque condanne per omicidio colposo il processo per la morte in carcere di Alfredo Liotta. Antigone, con il nostro avvocato Simona Filippi, si era costituita parte civile nel procedimento. Il processo è durato otto lunghi anni. Era infatti il 9 marzo del 2013 quando la sorella dell’uomo deceduto il 26 luglio dell’anno precedente nel letto della sua cella nel carcere Cavadonna di Siracusa scriveva ad Antigone: “Chiedo un vostro intervento nella difesa del caso di Alfredo Liotta il quale è stato lasciato morire senza alcun soccorso. L’ultima volta che io l’ho visto è stato ad aprile 2012, era già molto deperito, pesava non più di 55 kg e poi da aprile a luglio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si è chiuso a Siracusa concondanne peril processo per la morte in carcere di. Antigone, con il nostro avvocato Simona Filippi, si era costituita parte civile nel procedimento. Il processo è durato otto lunghi anni. Era infatti il 9 marzo del 2013 quando la sorella dell’uomo deceduto il 26 luglio dell’anno precedente nel letto della sua cella nel carcere Cavadonna di Siracusa scriveva ad Antigone: “Chiedo un vostro intervento nella difesa del caso diil quale è stato lasciato morire senza alcun soccorso. L’ultima volta che io l’ho visto è stato ad aprile 2012, era già molto deperito, pesava non più di 55 kg e poi da aprile a luglio ...

