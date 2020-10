Preoccupiamoci del FREDDO che anticipa i tempi (Di martedì 13 ottobre 2020) Sarà vero che un Autunno FREDDO prelude a un Inverno mite? Mah… se tale assunto meteorologico fosse vero, ci si dovrebbe preoccupare. Già, perché le condizioni meteo climatiche stanno riservando non poche sorprese, sia in termini di temperature che in termini di FREDDO. Abituati all’andazzo degli anni scorsi, l’Ottobre 2020 ci sta ricordando – finalmente verrebbe da dire – che è tempo d’Autunno. L’Estate è finita, punto. Poi per carità, potrebbero verificarsi le “solite ottobrate”, ma più si andrà avanti minore sarà la durata di eventuali picchi di caldo. Preoccupiamoci del FREDDO Che poi, a pensarci bene, in questo momento non è neppure corretto parlare di caldo. ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 13 ottobre 2020) Sarà vero che un Autunnoprelude a un Inverno mite? Mah… se tale assunto meteorologico fosse vero, ci si dovrebbe preoccupare. Già, perché le condizioni meteo climatiche stanno riservando non poche sorprese, sia in termini di temperature che in termini di. Abituati all’andazzo degli anni scorsi, l’Ottobre 2020 ci sta ricordando – finalmente verrebbe da dire – che è tempo d’Autunno. L’Estate è finita, punto. Poi per carità, potrebbero verificarsi le “solite ottobrate”, ma più si andrà avanti minore sarà la durata di eventuali picchi di caldo.delChe poi, a pensarci bene, in questo momento non è neppure corretto parlare di caldo. ...

sabrina73544637 : Preoccupiamoci di insegnare loro principi, senso civico, rispetto del prossimo, .... - FabioBarbato01 : @LaviniaBLR Abortire? Ma stiamo parlando della pillola del giorno? Qualche nascita in più non credo sia la fine del… - napolista : #Pregliasco: «Più positivi troviamo meglio è. Preoccupiamoci delle terapie intensive» A Repubblica Napoli: «Quando… - tadiciro : @kiakkia365 @Corriere Preoccupiamoci dei positivi non del numero dei tamponi - FrancescaLupo15 : RT @_Edo_: Posso capire il tifo e i soldi in ballo ma quando leggo queste cose mi viene da fare un attacco di benaltrismo... Preoccupiamoci… -

Ultime Notizie dalla rete : Preoccupiamoci del Pregliasco: «Più positivi troviamo meglio è. Preoccupiamoci delle terapie intensive IlNapolista Preoccupiamoci del FREDDO che anticipa i tempi

Sarà vero che un Autunno freddo prelude a un Inverno mite? Mah… se tale assunto meteorologico fosse vero, ci si dovrebbe preoccupare. Già, perché le condizioni meteo climatiche stanno riservando non p ...

mask covid

Non preoccupiamoci più di tanto per i no-mask assortiti scesi in piazza a Roma: fanno più tenerezza che rabbia, e vanno protetti da sé stessi. in caso di contagio Covid e malattia grave. Anche perché ...

Sarà vero che un Autunno freddo prelude a un Inverno mite? Mah… se tale assunto meteorologico fosse vero, ci si dovrebbe preoccupare. Già, perché le condizioni meteo climatiche stanno riservando non p ...Non preoccupiamoci più di tanto per i no-mask assortiti scesi in piazza a Roma: fanno più tenerezza che rabbia, e vanno protetti da sé stessi. in caso di contagio Covid e malattia grave. Anche perché ...