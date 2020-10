Covid, “in pandemia aumentato numero contagi da Hiv” (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. (Adnkronos Salute) – “La pandemia ha comportato un danno indiretto a tutto il Sistema sanitario nazionale perché da fine febbraio a maggio il tipo di assistenza che abbiamo potuto dare ai nostri pazienti è stato sicuramente di qualità molto scadente per le esigenze di contenere la pandemia”. Lo ha detto Lorenzo Badia, dirigente medico Malattie Infettive presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna intervenendo alla presentazione, tramite webinar, di Together we can stop the virus, la campagna promossa da Gilead Sciences che da oltre 30 anni si occupa di Hiv nel campo della sensibilizzazione, della prevenzione e delle cure. “Sicuramente i pazienti con Hiv sono stati tra le categorie più colpite in modo indiretto da nuovo virus. C’è stato anche un problema ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. (Adnkronos Salute) – “Laha comportato un danno indiretto a tutto il Sistema sanitario nazionale perché da fine febbraio a maggio il tipo di assistenza che abbiamo potuto dare ai nostri pazienti è stato sicuramente di qualità molto scadente per le esigenze di contenere la”. Lo ha detto Lorenzo Badia, dirigente medico Malattie Infettive presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna intervenendo alla presentazione, tramite webinar, di Together we can stop the virus, la campagna promossa da Gilead Sciences che da oltre 30 anni si occupa di Hiv nel campo della sensibilizzazione, della prevenzione e delle cure. “Sicuramente i pazienti con Hiv sono stati tra le categorie più colpite in modo indiretto da nuovo virus. C’è stato anche un problema ...

