Terremoto in Grecia | doppia scossa oltre i 5 gradi nelle ultime ore

Leggi su chenews

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Due forti scosse dihanno fatto tremare lanella notte e di prima mattina, l’epicentro è vicino a Creta: paura tra la popolazione. screenshot mappa scosse, fonte ingvLa terra trema in. Una primadi magnituso 5.0 alle 2.30 della notte, ora italiana. La popolazione si è risvegliata e si è riversatastrade. Poi, dopo una pausa di poche ore, ilha di nuovo colpito la zona con una magnitudo di 5.2. Era l’alba del 12 ottobre. Per il momento non giungono notizie di feriti o di danni ingenti alle cose, ma si racconta di un grande spavento tra la popolazione, seppure Creta e latutta siano zone ad altissima attività sismica. In Italia da ...