Marchetti: "Finalmente negativo. Stiamo attenti, non è una banale influenza"

Il Genoa ha comunicato in questi giorni come 3 calciatori siano finalmente guariti dal Covid-19. Si tratta di Perin, Radovanovic e Marchetti. Proprio Federico Marchetti, sui social, ha espresso la sua gioia per la guarigione, ma ha lanciato un monito a tutti, di stare attenti. Queste le sue parole: "Finalmente negativo. Questa parola a cui da sempre ho attribuito un brutto significato oggi è la più bella di tutte. Rispettate le regole ragazzi, non è una banale influenza come ho sentito dire da tanti! Da oggi visite e poi non si molla niente!".

