Conto corrente: sequestro preventivo in tutta Europa, il decreto (Di lunedì 12 ottobre 2020) I creditori presto potrebbero avere la possibilità di bloccare il Conto corrente dei debitori anche se si trova in un altro paese dell’Unione Europea. Uno schema di decreto in merito presto all’esame del Consiglio dei Ministri. Cosa potrebbe essere previsto nello specifico?Segui Termometro Politico su Google News Conto corrente: pignoramento in tutta l’Ue Già nel corso di questa settimana, il Consiglio dei Ministri dovrebbe esaminare una scherma di decreto contenente nuove misure sul recupero dei crediti depositati in un Conto corrente all’estero. In pratica, il soggetto creditore potrà raggiungere i conti bancari del debitore anche se questi si trovano in un altro paese ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 12 ottobre 2020) I creditori presto potrebbero avere la possibilità di bloccare ildei debitori anche se si trova in un altro paese dell’Unione Europea. Uno schema diin merito presto all’esame del Consiglio dei Ministri. Cosa potrebbe essere previsto nello specifico?Segui Termometro Politico su Google News: pignoramento inl’Ue Già nel corso di questa settimana, il Consiglio dei Ministri dovrebbe esaminare una scherma dicontenente nuove misure sul recupero dei crediti depositati in unall’estero. In pratica, il soggetto creditore potrà raggiungere i conti bancari del debitore anche se questi si trovano in un altro paese ...

JungleJulia88 : Potresti specificare cosa intendi per cazzone e per ricco? Chiedo per un amico — Ricco dipende dagli 0 che hai sul… - AnnaRavelli68 : RT @CiscoItalia: Fai sempre molta attenzione a come gestisci le tue informazioni personali online! I dati personali nelle mani sbagliate po… - wallstreetita : #ContoCorrente - Sono state introdotte importanti novità per i titolari di un conto corrente. Ecco le nuove regole… - UniCredit_IT : @desitedo Ciao, per partecipare all'iniziativa, dovrai accreditare lo stipendio o la pensione o in alternativa vers… - RespSocialeRai : #RaccoltaFondi straordinaria a favore della @DPCgov per sostenerla nell’impegno contro il #Coronavirus. Qui le co… -