Anche quest’anno è arrivato il Columbus Day: si festeggiano massacri e schiavitù (Di lunedì 12 ottobre 2020) Negli Usa oltre ad avere eletto una persona molto eccentrica e bugiarda come presidente hanno Anche una festività immorale. Nel Columbus Day festeggiano l’anniversario della scoperta dell’America. Assurdo! Innanzitutto ormai lo sanno Anche i sassi che non fu Cristoforo Colombo a scoprire l’America. Oltre ai nativi americani, che oggettivamente l’avevano già scoperta da migliaia di anni, sono molti i candidati, Anche se la discussione è ancora accesa, per non dire furente. C’è chi sostiene che ci arrivarono i polinesiani, i cartaginesi, gruppi di africani (il che spiegherebbe le enormi teste di pietra con sembianze negroidi messicane) e pure i cinesi Shang addirittura nel 1.200 avanti Cristo, e Anche più tardi. Per ora pare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Negli Usa oltre ad avere eletto una persona molto eccentrica e bugiarda come presidente hannouna festività immorale. NelDayl’anniversario della scoperta dell’America. Assurdo! Innanzitutto ormai lo sannoi sassi che non fu Cristoforo Colombo a scoprire l’America. Oltre ai nativi americani, che oggettivamente l’avevano già scoperta da migliaia di anni, sono molti i candidati,se la discussione è ancora accesa, per non dire furente. C’è chi sostiene che ci arrivarono i polinesiani, i cartaginesi, gruppi di africani (il che spiegherebbe le enormi teste di pietra con sembianze negroidi messicane) e pure i cinesi Shang addirittura nel 1.200 avanti Cristo, epiù tardi. Per ora pare ...

crocerossa : ??Anche quest'anno la CRI partecipa alla campagna #IoNonRischio del @DPCgov sulle buone pratiche per limitare i risc… - CottarelliCPI : Il ministro Speranza dice: 'Priorità è la salute non il calcio. Se dobbiamo rischiare facciamolo per le scuole, non… - AzzolinaLucia : Oggi è la Giornata mondiale degli insegnanti, che quest’anno celebra la capacità dimostrata dai docenti di tutto il… - LucaNameiswolf : RT @laGreta_: #NewProfilePic (tanti auguri a me, che anche quest’anno compio 29 anni.) - Meira85253235 : -

Ultime Notizie dalla rete : Anche quest’anno Pagamenti: 11 ministeri su 12 non hanno rispettato la legge Il Giornale delle PMI