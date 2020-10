Scuola, pediatri in rivolta: «Le famiglie sono stressate, basta un po’ di febbre e si va all’inferno» (Di domenica 11 ottobre 2020) Il caos nella Scuola è a livelli altissimi. I genitori sono disorientati di fronte alla ricomparsa delle patologie stagionali e dalla coesistenza del virus Sars-CoV-2. Ma soprattutto dalla complessità normativa degli adempimenti. A segnalarlo sono i pediatri della Fimp Roma. Denunciano «pubblicamente le innegabili, forti criticità nei processi di rilevamento e contrasto dell’infezione da Sars-CoV-2 nella popolazione». I pediatri: «I genitori sottoposti a un disagio enorme» In questi giorni «non possiamo assistere in maniera inerme al disagio a cui vengono sottoposte le famiglie. sono costrette a interminabili file per accedere al test diagnostico. Ore ed ore di attesa in auto sono stress che i ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 11 ottobre 2020) Il caos nellaè a livelli altissimi. I genitoridisorientati di fronte alla ricomparsa delle patologie stagionali e dalla coesistenza del virus Sars-CoV-2. Ma soprattutto dalla complessità normativa degli adempimenti. A segnalarlodella Fimp Roma. Denunciano «pubblicamente le innegabili, forti criticità nei processi di rilevamento e contrasto dell’infezione da Sars-CoV-2 nella popolazione». I: «I genitori sottoposti a un disagio enorme» In questi giorni «non possiamo assistere in maniera inerme al disagio a cui vengono sottoposte lecostrette a interminabili file per accedere al test diagnostico. Ore ed ore di attesa in autostress che i ...

