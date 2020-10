Low: “Potevamo fare il 3-0, ma sono felice per la vittoria” (Di domenica 11 ottobre 2020) Il commissario tecnico della Germania, Joachim Low, dopo la vittoria ai danni dell’Ucraina, ha commentato il 2-1 finale dei tedeschi alla stampa: “sono felice per la vittoria, questa è al cosa primaria. Potevamo andare sul 3-0 o sul 4-0 prima di subire il gol. Dopo il 2-0 l’avversario era stanco, non abbiamo dato occasione all’Ucraina di rientrare in partita. Quando giochiamo con i tre dietro, abbiamo bisogno di giocatori attivi.” Foto: Twitter Germania L'articolo Low: “Potevamo fare il 3-0, ma sono felice per la vittoria” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 ottobre 2020) Il commissario tecnico della Germania, Joachim Low, dopo la vittoria ai danni dell’Ucraina, ha commentato il 2-1 finale dei tedeschi alla stampa: “per la vittoria, questa è al cosa primaria. Potevamo andare sul 3-0 o sul 4-0 prima di subire il gol. Dopo il 2-0 l’avversario era stanco, non abbiamo dato occasione all’Ucraina di rientrare in partita. Quando giochiamo con i tre dietro, abbiamo bisogno di giocatori attivi.” Foto: Twitter Germania L'articolo Low: “Potevamoil 3-0, maper la vittoria” proviene da Alfredo Pedullà.

