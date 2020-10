Uomini e Donne, Giulia De Lellis scippata in centro a Milano: la reazione dei passanti (Di sabato 10 ottobre 2020) Sul sito Giornalettismo, Gabriele Parpiglia è tornato a parlare di Giulia De Lellis, corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Andrea Damante. Lo ha fatto per riportare un brutto episodio che ha visto coinvolta la 35enne romana. L’altro giorno, ha raccontato il giornalista, Giulia è stata vittima di un tentato scippo in quel di Milano, dove ormai vive. Ma a destabilizzare e intristire la nota influencer non è stato tanto il fatto in sé, quanto il comportamento dei presenti, che anziché aiutarla e preoccuparsi per lei hanno ben pensato di mettersi a scattare delle foto. “Una scena avvenuta sotto gli occhi di tutti i passanti” ha spiegato Parpiglia, “che hanno riconosciuto l’amatissima ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 10 ottobre 2020) Sul sito Giornalettismo, Gabriele Parpiglia è tornato a parlare diDe, corteggiatrice died ex fidanzata di Andrea Damante. Lo ha fatto per riportare un brutto episodio che ha visto coinvolta la 35enne romana. L’altro giorno, ha raccontato il giornalista,è stata vittima di un tentato scippo in quel di, dove ormai vive. Ma a destabilizzare e intristire la nota influencer non è stato tanto il fatto in sé, quanto il comportamento dei presenti, che anziché aiutarla e preoccuparsi per lei hanno ben pensato di mettersi a scattare delle foto. “Una scena avvenuta sotto gli occhi di tutti i” ha spiegato Parpiglia, “che hanno riconosciuto l’amatissima ...

