GF Vip 2020, la De Blanck si arrabbia e la Pepe litiga dietro le quinte: pagelle ottava puntata (Di sabato 10 ottobre 2020) Chiarimenti, incontri importanti e lacrime: l’ottava puntata del GF Vip è stata particolarmente emozionante e ricca di momenti cult. Patrizia De Blanck si è scontrata con la Marchesa d’Aragona, mentre Adua Del Vesco, Massimiliano Morra e Tommaso Zorzi sono stati al centro dell’ennesimo tentativo di chiarimento. Emozioni forti anche per Myriam Catania, che ha incontrato il compagno Quentin e ha raccontato l’amore (finito) per Luca Argentero. Ecco dunque le pagelle dell’ottava puntata del GF Vip con i momenti cult della serata. PATRIZIA DE Blanck – Sopra le righe, certo, ma anche incredibilmente vera e schietta, Patrizia De Blanck è uno dei personaggi più amati del GF Vip. Epico lo scontro ... Leggi su dilei (Di sabato 10 ottobre 2020) Chiarimenti, incontri importanti e lacrime: l’del GF Vip è stata particolarmente emozionante e ricca di momenti cult. Patrizia Desi è scontrata con la Marchesa d’Aragona, mentre Adua Del Vesco, Massimiliano Morra e Tommaso Zorzi sono stati al centro dell’ennesimo tentativo di chiarimento. Emozioni forti anche per Myriam Catania, che ha incontrato il compagno Quentin e ha raccontato l’amore (finito) per Luca Argentero. Ecco dunque ledell’del GF Vip con i momenti cult della serata. PATRIZIA DE– Sopra le righe, certo, ma anche incredibilmente vera e schietta, Patrizia Deè uno dei personaggi più amati del GF Vip. Epico lo scontro ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip 2020 Grande Fratello Vip 2020, scontro tra Patrizia De Blanck e la Marchesa d’Aragona Corriere della Sera GF Vip 2020: Elisabetta Gregoraci e l’abito corto rivelatore che crea problemi alla showgirl

Venerdì 9 ottobre 2020 è andata in onda l'ottava puntata del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, con lui in studio anche gli opinionisti Antonella Elia e Pupo. Durante la diretta ...

Franceska Pepe non rientra al GF Vip: “Ho litigato con un’autrice”

L’uscita dalla casa di Franceska Pepe ha fatto molto discutere e i telespettatori speravano potesse rientrare al Grande Fratello Vip. La speranza è stata alimentata dalle polemiche a causa dei voti ...

