Conte smascherato a ristorante. La toppa di Palazzo Chigi è peggio del buco

Leggi su iltempo

(Di sabato 10 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppeè stato a cena alBenito al Bosco e lì si è fatto ritrarre con i proprietari del locale per una foto ricordo a meno di un metro dallo stesso Benito privo di mascherina come priva ne era la fidanzata di, Olivia e lo stesso ristoratore. La foto è stata postata dal sito Facebook di Benito al bosco in data 7 ottobre, pubblicata in prima pagina de Il Tempo e cancellata questa mattina dal profilo delimmagino su richiesta di. Dalla presidenza del Consiglio è arrivata una sorta di “smentita” che tale non è dove si sostiene che in realtá quella foto risale al 17 settembre scorso, quindi prima delle ordinanze restrittive della ...