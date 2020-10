Un Nadal infinito mette ko Schwartzman e conquista la finale del Roland Garros

angelocheri9 : Infinito. Le next gen possono aspettare ancora una volta. #Nadal #nadalsinner -

Ultime Notizie dalla rete : Nadal infinito

Corriere dello Sport

Due sconfitte, non due bocciature, per gli italiani nella interminabile e fredda notte parigina. Martina Trevisan e Jannik Sinner, entrati in campo dopo l’ennesima maratona del torneo, quella che in 5 ...Sfuma il sogno dell'azzurro, che sullo 'Chatrier' gioca per due set alla pari con il n.2 del mondo: finisce 7-6 6-4 6-1. Il futuro del 19enne di San Candido, giocatore in grande ascesa, appare però se ...