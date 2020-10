Tempi lunghi per l’applicazione dei criteri europei di ecosostenibilità degli investimenti (Di venerdì 9 ottobre 2020) Come procede l’applicazione dei criteri di ecosostenibilità degli investimenti, fissati dal recente Regolamento europeo 2020/852, della tassonomia verde? Una prima valutazione è fornita da un rapporto (European Sustainable Finance Survey 2020) finanziato dal Ministero dell’Ambiente federale tedesco che ha valutato le operazioni di 84 importanti società europee quotate. Pur tenendo conto che più di un terzo delle società intervistate ha affermato che non aveva ancora i dati operativi classificati secondo le definizioni della tassonomia della Ue e che era in attesa della versione finale anche degli atti delegati, l’analisi ha tuttavia rilevato che meno di un terzo dei fatturati delle imprese analizzate derivano da attività economiche qualificate ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) Come procede l’applicazione deidi ecosostenibilità, fissati dal recente Regolamento europeo 2020/852, della tassonomia verde? Una prima valutazione è fornita da un rapporto (European Sustainable Finance Survey 2020) finanziato dal Ministero dell’Ambiente federale tedesco che ha valutato le operazioni di 84 importanti società europee quotate. Pur tenendo conto che più di un terzo delle società intervistate ha affermato che non aveva ancora i dati operativi classificati secondo le definizioni della tassonomia della Ue e che era in attesa della versione finale ancheatti delegati, l’analisi ha tuttavia rilevato che meno di un terzo dei fatturati delle imprese analizzate derivano da attività economiche qualificate ...

HuffPostItalia : Tempi lunghi per l’applicazione dei criteri europei di ecosostenibilità degli investimenti - SCyranoDB : @Franciscktrue @Tremenoventi @monicanote73 Siccome i contagi approssimano un andamento esponenziale, la curva sale… - temujin81 : @AntonioCorsa per i cittadini i tempi variano a seconda della regione, ma in generale sono più lunghi: però il citt… - claviggi : @L_Triggiani @Museo_MAXXI @romewise @f_girasole @caputmundiHeidi @PJL813 @PasqualeTotaro @archivetro @sfnnicita… - aristeralex : @AntonioCorsa Tempi troppo lunghi. Mia cugina ha avuto il risultato in 24 ore, tre giorni sono esagerati, specie se… -

Ultime Notizie dalla rete : Tempi lunghi Tempi lunghi per l’applicazione dei criteri europei di ecosostenibilità degli investimenti L'HuffPost Tempi lunghi per l’applicazione dei criteri europei di ecosostenibilità degli investimenti

Da questa indagine mi pare emerga che la strada da percorrere per applicare i criteri europei di ecosostenibilità degli investimenti sia ancora lunga: le resistenze da superare sono ancora consistenti ...

"La crisi climatica è una pandemia lenta"

Si deve avere una visione comune a lungo termine sulla quale non si deve più tornare ... piano d’azione straordinario per far fronte alla situazione. Il problema è il tempo di attuazione: ce n’è ...

Da questa indagine mi pare emerga che la strada da percorrere per applicare i criteri europei di ecosostenibilità degli investimenti sia ancora lunga: le resistenze da superare sono ancora consistenti ...Si deve avere una visione comune a lungo termine sulla quale non si deve più tornare ... piano d’azione straordinario per far fronte alla situazione. Il problema è il tempo di attuazione: ce n’è ...