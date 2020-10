Roma: Orlando, primarie non sono panacea (Di venerdì 9 ottobre 2020) ANSA, - Roma, 09 OTT - "Il partito Romano deciderà nelle prossime ore il percorso migliore, il Pd ha le risorse migliore per trovare la personalità giusta, ma non credo che si debba seguire per forza ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 ottobre 2020) ANSA, -, 09 OTT - "Il partitono deciderà nelle prossime ore il percorso migliore, il Pd ha le risorse migliore per trovare la personalità giusta, ma non credo che si debba seguire per forza ...

Così il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Start, su SkyTg24, sul tema delle prossime comunali a Roma. "Nella capitale - aggiunge riferendosi alla Raggi - il giudizio è chiaro, si deve ...

