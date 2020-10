Piazzapulita, Borgonovo contro conduttore e ospiti senza mascherina: «State violando la legge» – Video (Di venerdì 9 ottobre 2020) Piazzapulita, Francesco Borgonovo “State violando la legge in questo momento“. A Piazzapulita, ieri sera, il giornalista Francesco Borgonovo ha puntato il dito contro il conduttore e gli altri ospiti presenti in studio, che a differenza sua non indossavano la mascherina. Quella che poteva sembrare una provocazione, in realtà, evidenziava un controverso risvolto del recente decreto governativo anti-Covid. Il giornalista de La Verità, durante il dibattito sull’emergenza sanitaria, ad un tratto rivolgendosi ai colleghi lì accanto ha affermato: “Ho la mascherina e mi stupisco che voi non l’abbiate indosso. Vi informo che ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 9 ottobre 2020), Francescolain questo momento“. A, ieri sera, il giornalista Francescoha puntato il ditoile gli altripresenti in studio, che a differenza sua non indossavano la. Quella che poteva sembrare una provocazione, in realtà, evidenziava unverso risvolto del recente decreto governativo anti-Covid. Il giornalista de La Verità, durante il dibattito sull’emergenza sanitaria, ad un tratto rivolgendosi ai colleghi lì accanto ha affermato: “Ho lae mi stupisco che voi non l’abbiate indosso. Vi informo che ...

IlContiAndrea : Panico in studio e nessuno sa come replicare a #Borgonovo che ha ragione su tutta la linea #PiazzaPulita - stanzaselvaggia : Riguardo la simpatica scenetta di Borgonovo a #piazzapulita,le norme anti Covid che regolano il settore audiovisivo… - fattoquotidiano : Borgonovo contro tutti a Piazzapulita: “Io ho la mascherina e voi no. State violando la legge”. Ferrario: “Siamo di… - blacklions24 : @VitoGulli @PatriziaRametta Quando vengono smentiti con le loro stesse armi gli va il cervello in cortocircuito. Co… - MariaGraziaFF : RT @IlContiAndrea: Panico in studio e nessuno sa come replicare a #Borgonovo che ha ragione su tutta la linea #PiazzaPulita -