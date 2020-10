Nobel per la pace, Brindisi città modello del World Food Programme: solo nel 2019 partite 428 tonnellate di aiuti umanitari (Di venerdì 9 ottobre 2020) solo nel 2019 da Brindisi sono partite 428 tonnellate di aiuti umanitari destinati a tutto il pianeta: 75 le operazioni organizzate e gestite, 34 i Paesi colpiti da emergenza o crisi umanitaria sostenuti. È il ruolo strategico della base italiana Unhrd nel panorama mondiale del World Food Programme, che ha ricevuto il premio Nobel per la pace. L’organizzazione, insignita del riconoscimento forse più prestigioso in assoluto, ha sede a Roma ma in Puglia, proprio nel cuore del Mediterraneo, si trova uno suoi dei centri operativi di maggior interesse, la prima base di Pronto intervento umanitario della storia, tanto da essere ritenuta, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020)neldasono428didestinati a tutto il pianeta: 75 le operazioni organizzate e gestite, 34 i Paesi colpiti da emergenza o crisia sostenuti. È il ruolo strategico della base italiana Unhrd nel panorama mondiale del, che ha ricevuto il premioper la. L’organizzazione, insignita del riconoscimento forse più prestigioso in assoluto, ha sede a Roma ma in Puglia, proprio nel cuore del Mediterraneo, si trova uno suoi dei centri operativi di maggior interesse, la prima base di Pronto interventoo della storia, tanto da essere ritenuta, ...

ilpost : Una cosa molto bella da riguardare oggi, mentre aspettate che sia annunciato il nuovo premio #Nobel per la Letterat… - WRicciardi : Pochi sanno che il loro quartier generale è a Roma e da qui hanno sfamato il mondo e vinto il Premio Nobel, onorato… - PaoloGentiloni : Contento per il #Nobel al #Worldfoodprogramme. Un motivo di orgoglio per #Roma che lo ospita. Un’occasione per rico… - AlessandroFusi9 : RT @MarcoSanavia1: Dunque il BLM è candidato al Nobel per la pace. Quel movimento pacifista che assalta i negozi, incendia le auto e mette… - anna_volante : Ma che davvero hanno dato il Nobel per la Pace al World Food Program? Ma non avevano candidato Trump? I soliti complottisti dem!!!!! -