Il ct del Cile attacca Conte: «Sanchez fuori forma per colpa sua» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il commissario tecnico del Cile, Rueda, attacca Antonio Conte: ecco le parole su Sanchez, appasso non nella condizione ideale Il commissario tecnico del Cile, Rueda, ha attaccato Antonio Conte e la sua gestione di Alexis Sanchez. Ecco le sue parole dopo la gara persa contro l'Uruguay con gol proprio dell'interista. «Se giocasse di più nel suo club avrebbe una condizione fisica migliore. Sfortunatamente negli ultimi mesi non ha giocato molto e questo non gli permette di essere al massimo della condizione».

