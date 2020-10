Crisi Covid per le imprese e licenziamenti: ecco le soluzioni (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’emergenza Covid ha messo in ginocchio tantissime imprese, che si sono trovate costrette a fare ricorso a licenziamenti, spesso collettivi, per far fronte alla Crisi. Per tali motivi, il Governo, a tutela dei lavoratori, ha incentivato le aziende a fare ricorso agli ammortizzatori sociali. Il datore di lavoro che intenda licenziare più di cinque dipendenti nell’arco di 120 giorni, deve darne comunicazione al sindacato dei lavoratori. Il sindacato, a questo punto, esaminerà la questione, insieme alle motivazioni date dal datore di lavoro, valutando caso per caso. Questa procedura di consultazione deve essere conclusa entro 45 giorni dal suo inizio. Per dare avvio alla procedura, il datore di lavoro, nel caso in cui intenda licenziare un dipendente assunto prima del 7 marzo 2015, ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’emergenzaha messo in ginocchio tantissime, che si sono trovate costrette a fare ricorso a, spesso collettivi, per far fronte alla. Per tali motivi, il Governo, a tutela dei lavoratori, ha incentivato le aziende a fare ricorso agli ammortizzatori sociali. Il datore di lavoro che intenda licenziare più di cinque dipendenti nell’arco di 120 giorni, deve darne comunicazione al sindacato dei lavoratori. Il sindacato, a questo punto, esaminerà la questione, insieme alle motivazioni date dal datore di lavoro, valutando caso per caso. Questa procedura di consultazione deve essere conclusa entro 45 giorni dal suo inizio. Per dare avvio alla procedura, il datore di lavoro, nel caso in cui intenda licenziare un dipendente assunto prima del 7 marzo 2015, ...

Cibo, Wwf: mangiamo il 70% della biodiversità terrestre e il 50% di quella di acqua dolce

Stiamo divorando il Pianeta senza capire quanto la nostra salute sia profondamente connessa con quella dell'ambiente in cui viviamo, come ha dimostrato anche la crisi Covid-19. La scelta di cambiare i ...

Stiamo divorando il Pianeta senza capire quanto la nostra salute sia profondamente connessa con quella dell’ambiente in cui viviamo, come ha dimostrato anche la crisi Covid-19. La scelta di cambiare i ...

Stiamo divorando il Pianeta senza capire quanto la nostra salute sia profondamente connessa con quella dell’ambiente in cui viviamo, come ha dimostrato anche la crisi Covid-19. La scelta di cambiare i ...Stiamo divorando il Pianeta senza capire quanto la nostra salute sia profondamente connessa con quella dell’ambiente in cui viviamo, come ha dimostrato anche la crisi Covid-19. La scelta di cambiare i ...