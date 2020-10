Va in pellegrinaggio da Padre Pio: anziano viene contagiato e muore di covid (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un 71enne di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, è deceduto dopo essere stato contagiato dal covid-19. È la prima vittima in Irpinia dopo il lockdown. Sale a 59 il numero complessivo delle ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un 71enne di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, è deceduto dopo essere statodal-19. È la prima vittima in Irpinia dopo il lockdown. Sale a 59 il numero complessivo delle ...

Pellegrinaggio da Padre Pio, 22 fedeli positivi al Covid, morto 71enne

