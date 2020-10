Usa 2020, secondo dibattito tra Trump e Biden sarà via webcam (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il secondo dibattito tra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti, il democratico Joe Biden e il presidente repubblicano Donald Trump , si svolgerà virtualmente. All'origine, la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 ottobre 2020) Iltra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti, il democratico Joee il presidente repubblicano Donald, si svolgerà virtualmente. All'origine, la ...

repubblica : L'attacco di Michelle Obama: 'Trump è razzista, negligente e non all'altezza dell'incarico' - Agenzia_Ansa : E' morto il leggendario chitarrista Eddie Van Halen #ANSA - SkyTG24 : #Trump ha lanciato la sua offensiva negazionista. Le sue parole sono state censurate da Twitter perché fonte di 'in… - vocedellelotte : USA: un'elezione in tumulto, un regime in declino - Ourstarrynight3 : RT @cldxxi: Per me assistere nel 2020 ad una nuova linea di correttori con uno shade range così povero per le poc è imbarazzante. Il cringe… -